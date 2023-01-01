Юная (сериал, 2015) смотреть онлайн
9.42015, Younger 6 сезонов
Мелодрамы, Комедии18+
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Сюжет
История разворачивается вокруг Лайзы – женщины 40 лет, которая недавно развелась со своим мужем. Лайза очень хочет получить работу у главы одного из маркетинговых отделов «Empirical» - Дианы.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- СКРежиссёр
Стивен
К. Цутида
- ЭФРежиссёр
Эндрю
Флеминг
- Актриса
Саттон
Фостер
- Актриса
Хилари
Дафф
- Актриса
Деби
Мейзар
- НТАктёр
Нико
Торторелла
- Актриса
Мириам
Шор
- Актёр
Питер
Хэрман
- МБАктриса
Молли
Бернард
- ЧМАктёр
Чарльз
Майкл Дэвис
- ЛБАктриса
Лаура
Бенанти
- ТААктриса
Тесса
Альбертсон
- ГССценарист
Грант
Слосс
- ЛФСценарист
Лила
Файнберг
- Сценарист
Дон
Рус
- ДСПродюсер
Даррен
Стар
- ДГМонтажёр
Джесси
Гордон
- АММонтажёр
Алекс
Минник
- КАКомпозитор
Кристофер
А. Ли
- ПНКомпозитор
Питер
Нашел