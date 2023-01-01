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Юная (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.42015, Younger 6 сезонов
Мелодрамы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История разворачивается вокруг Лайзы – женщины 40 лет, которая недавно развелась со своим мужем. Лайза очень хочет получить работу у главы одного из маркетинговых отделов «Empirical» - Дианы.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Юная»

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