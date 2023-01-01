Биография

Хилари Дафф — актриса, певица, продюсер. Родилась в Хьюстоне 28 сентября 1987 года. Хилари Эрхард Дафф — так звучит полное имя артистки — интерес к творчеству начала проявлять с раннего возраста. Как и ее старшая сестра Хэйли, также певица и актриса, юная Хилари посещала различные студии, где обучалась актерскому мастерству, пению и даже занималась в балетной студии. Дафф получила известность в начале нулевых, когда была подростком, одновременно развиваясь в двух направлениях — как актриса и как певица. Позднее сотрудничала с модельным агентством, участвовала в разработке дизайна молодежной одежды, занималась парфюмерией и написанием книг. Выступила продюсером нескольких фильмов, в которых исполнила главные роли. Дебют Хилари Дафф в кино состоялся в 1990 годы — тогда будущей звезде доставались в основном незначительные роли, в том числе в массовках. Весной 2000 года 12-летняя Дафф проходит прослушивание на кастинге в новый сериал от Disney Channel «Лиззи Магуайер». Роль главной героини, застенчивой девушки, которая мечтала о популярности, сделала известной Хилари. Вскоре новые предложения стали поступать одно за другим, и в период с 2000 по 2020 годы Дафф приняла участие более чем в 50 кинопроектах, среди них «Юная», «Сплетница», «Провинция ночи», «Грета».