Вся правда о медведях
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Вся правда о медведях

Вся правда о медведях (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

8.72015, We Bare Bears 2 сезона
Мультсериалы, Семейные6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Три брата-медведя Гризли, Панда и Белый отчаянно пытаются влиться в общество людей, однако покупая еду, борясь за интернет-славу или заводя друзей, им не всегда удаeтся соответствовать людской природе. Но братья всегда готовы прийти друг другу на выручку.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вся правда о медведях»

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