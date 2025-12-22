Все честно (сериал, 2025) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Юридическая драма с черным юмором «Все честно» 2025 года — сериал о разводах , где победителя определяют не чувства, а договоры, компромат и умение ударить первым. Одну из главных ролей в нем сыграла Ким Кардашьян, которая выступила и исполнительным продюсером телешоу.
Несколько женщин-адвокатов уходят из юридической фирмы, где правят мужчины, и открывают собственное бюро. Команду возглавляет Эллура Грант. Вместе с коллегами она берется за самые громкие бракоразводные процессы в Лос-Анджелесе и представляет на них интересы женщин. Брачные контракты, измены, тайные активы, «случайные» утечки — победителя в этой войне не всегда определяют в зале суда, ведь переговоры за закрытыми дверями играют не менее важную роль. Однако и в самой фирме не обходится без проблем: амбиции и внутренние противоречия начинают сказываться на работе.
«Все честно» — сериал для тех, кто любит киноистории про ярких и уверенных в себе профессионалов.
Рейтинг
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хемингуэй
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- РМРежиссёр
Райан
Мерфи
- ККАктриса
Ким
Кардашьян
- Актриса
Наоми
Уоттс
- ННАктриса
Ниси
Нэш
- ТТАктриса
Тейяна
Тейлор
- МНАктёр
Мэттью
Ношка
- СПАктриса
Сара
Полсон
- Актриса
Гленн
Клоуз
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- ТТАктриса
Тамара
Тейлор
- ЛТАктриса
Лоррейн
Туссен
- ХНАктриса
Хари
Неф
- ДБАктёр
Джейсон
Батлер Харнер
- КААктёр
Калеб
Александр Смит
- ДРСценарист
Джон
Робин Бэйц
- ДБСценарист
Джозеф
Бакен
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ЛГСценарист
Линни
Грин
- РЛСценарист
Ричард
Ливайн
- БППродюсер
Бруна
Папандреа
- ДППродюсер
Джим
Пауэрс
- ДРПродюсер
Джон
Робин Бэйц
- ДБПродюсер
Джозеф
Бакен
- АМПродюсер
Алексис
Мартин Вудалл
- РМПродюсер
Райан
Мерфи
- КСХудожница
Катрин
Смит
- ХММонтажёр
Хе
Ми На
- МККомпозитор
Морган
Кибби
- ДККомпозитор
Дэвид
Клотц