Все честно (сериал, 2025) смотреть онлайн

Юридическая драма с черным юмором «Все честно» 2025 года — сериал о разводах , где победителя определяют не чувства, а договоры, компромат и умение ударить первым. Одну из главных ролей в нем сыграла Ким Кардашьян, которая выступила и исполнительным продюсером телешоу.



Несколько женщин-адвокатов уходят из юридической фирмы, где правят мужчины, и открывают собственное бюро. Команду возглавляет Эллура Грант. Вместе с коллегами она берется за самые громкие бракоразводные процессы в Лос-Анджелесе и представляет на них интересы женщин. Брачные контракты, измены, тайные активы, «случайные» утечки — победителя в этой войне не всегда определяют в зале суда, ведь переговоры за закрытыми дверями играют не менее важную роль. Однако и в самой фирме не обходится без проблем: амбиции и внутренние противоречия начинают сказываться на работе.



«Все честно» — сериал для тех, кто любит киноистории про ярких и уверенных в себе профессионалов.

