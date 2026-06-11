Великий и могучий
Wink
Сериалы
Великий и могучий
2025, Великий и могучий 1 сезон
Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

Великий и могучий (сериал, 2025) смотреть онлайн

О сериале

Игорь — криминальный решала из провинции, который хочет жениться. Однажды попав в ДТП, он знакомится с Лизой и влюбляется в нее без памяти. Однако ее грозная мама-мэр ставит условие: Игорь должен измениться, перестать сквернословить и научиться говорить на «великом и могучем русском языке».

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Великий и могучий»