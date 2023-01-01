Ведьмак (сериал, 2019) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по Континенту. За тугой мешочек чеканных монет этот мужчина избавит вас от всякой настырной нечисти — хоть от чудищ болотных, оборотней и даже заколдованных принцесс. В сельской глуши местную девуш�ку Йеннифэр, которой сильно не повезло с внешностью, зато посчастливилось иметь способности к магии, отец продаёт колдунье в ученицы. А малолетняя наследница королевства Цинтра по имени Цири вынуждена пуститься в бега, когда их страну захватывает империя Нильфгаард. Судьбы этих троих окажутся тесно связаны, но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Все сезоны сериала Ведьмак смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ССРежиссёр
Стивен
Серджик
- АСРежиссёр
Алик
Сахаров
- АГРежиссёр
Алекс
Гарсия Лопес
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актёр
Эймон
Фэррен
- АШАктриса
Анна
Шаффер
- АЧАктриса
Аня
Чалотра
- ДБАктёр
Джои
Бэти
- РПАктёр
Ройс
Пирресон
- ММАктриса
Мими
М. Кайиса
- Актриса
МайАнна
Бёринг
- УМАктёр
Уилсон
Мбомио
- ФААктриса
Фрейя
Аллан
- ТБПродюсер
Томаш
Багиньский
- СГПродюсер
Стив
Гауб
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- СБКомпозитор
Соня
Белоусова
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе