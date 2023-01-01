В поле зрения
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В поле зрения
8.82011, Person of Interest 5 сезонов
Фантастика, Триллеры18+

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В поле зрения (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Мистер Финч — загадочный миллиардер, разработавший компьютерную программу, которая предсказывает будущих жертв преступлений. Финч нанимает Риза — бывшего агента ЦРУ, предполагаемо, мертвого, чтобы помочь остановить эти преступления, используя ресурсы и технику Финча, и навыки и знания Риза. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В поле зрения»

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