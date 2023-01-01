В поле зрения (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Мистер Финч — загадочный миллиардер, разработавший компьютерную программу, которая предсказывает будущих жертв преступлений. Финч нанимает Риза — бывшего агента ЦРУ, предполагаемо, мертвого, чтобы помочь остан�овить эти преступления, используя ресурсы и технику Финча, и навыки и знания Риза. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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