Утреннее шоу
Wink
Сериалы
Утреннее шоу

Утреннее шоу (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Утреннее шоу 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Популярная телеведущая Алекс Леви теряет многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера. Его увольняют после обвинений в неподобающем поведении. В это же время на канале появляется новый человек — журналистка Брэдли Джексон, которая ставит правду выше корпоративных связей.

Все сезоны сериала Утреннее шоу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Утреннее шоу»