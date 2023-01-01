Уэнсдэй (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.



Все сезоны сериала Уэнсдэй смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.