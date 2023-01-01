Уэнсдэй
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Уэнсдэй (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Уэнсдэй 1 сезон
Фэнтези, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Уэнсдэй»