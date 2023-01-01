Уэнсдэй (сериал, 2022) смотреть онлайн
2022, Уэнсдэй 1 сезон
Фэнтези, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.
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Информация
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- ДМРежиссёр
Джеймс
Маршалл
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- ГМРежиссёр
Ганджа
Монтейру
- ДФАктёр
Джорджи
Фармер
- ХДАктёр
Хантер
Дуэн
- ИОАктёр
Исаак
Ордонес
- Актриса
Дженна
Ортега
- ЭМАктриса
Эмма
Майерс
- Актёр
Луис
Гусман
- ММАктёр
Мооса
Мостафа
- ДСАктриса
Джой
Сандэй
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- КЭСценарист
Кайла
Элперт
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- АГПродюсер
Альфред
Гоф
- Продюсер
Тим
Бёртон
- Продюсер
Гэйл
Берман
- МСХудожник
Марк
Скратон
- ФМХудожник
Филип
Мерфи
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман
- КПКомпозитор
Крис
П. Бэйкон