Wink
Сериалы
ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)
Актёры и съёмочная группа сериала «ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)»

Актёры и съёмочная группа сериала «ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)»

Режиссёры

Крейг Зиск

Крейг Зиск

Craig Zisk
Режиссёр
Аллен Култер

Аллен Култер

Allen Coulter
Режиссёр
Гай Ферленд

Гай Ферленд

Guy Ferland
Режиссёр
Лодж Х. Керриган

Лодж Х. Керриган

Lodge Kerrigan
Режиссёр
Джошуа Марстон

Джошуа Марстон

Joshua Marston
Режиссёр
Дэвид Семел

Дэвид Семел

David Semel
Режиссёр
Бен Ричардсон

Бен Ричардсон

Ben Richardson
Режиссёр

Актёры

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
АктёрDwight «The General» Manfredi
Андреа Сэвадж

Андреа Сэвадж

Andrea Savage
АктрисаStacy Beale
Мартин Старр

Мартин Старр

Martin Starr
АктёрBodhi
Джей Уилл

Джей Уилл

Jay Will
АктёрTyson
Макс Казелла

Макс Казелла

Max Casella
АктёрArmand Truisi
Доменик Ломбардоцци

Доменик Ломбардоцци

Domenick Lombardozzi
АктёрCharles «Chickie» Invernizzi
Винсент Пьяцца

Винсент Пьяцца

Vincent Piazza
АктёрVince Antonacci
А.С. Петерсон

А.С. Петерсон

A.C. Peterson
АктёрPete Invernizzi
Гаррет Хедлунд

Гаррет Хедлунд

Garrett Hedlund
АктёрMitch Keller
Дана Дилейни

Дана Дилейни

Dana Delany
АктрисаMargaret Devereaux
Дешил Коннери

Дешил Коннери

Dashiell Connery
АктёрClint
Маккенна Куигли Хэррингтон

Маккенна Куигли Хэррингтон

McKenna Quigley Harrington
АктрисаGrace

Сценаристы

Тейлор Шеридан

Тейлор Шеридан

Taylor Sheridan
Сценарист
Теренс Уинтер

Теренс Уинтер

Terence Winter
Сценарист
Джозеф Риккобене

Джозеф Риккобене

Joseph Riccobene
Сценарист
Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
Сценарист
Том Сьеркио

Том Сьеркио

Tom Sierchio
Сценарист

Продюсеры

Тейлор Шеридан

Тейлор Шеридан

Taylor Sheridan
Продюсер
Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
Продюсер
Рон Бёркл

Рон Бёркл

Ron Burkle
Продюсер
Дэвид Глассер

Дэвид Глассер

David Glasser
Продюсер
Теренс Уинтер

Теренс Уинтер

Terence Winter
Продюсер
Боб Яри

Боб Яри

Bob Yari
Продюсер

Художники

Джон Д. Кретщмер

Джон Д. Кретщмер

John D. Kretschmer
Художник
Келли Энн Росс

Келли Энн Росс

Kelly Anne Ross
Художница
Бернардо Трухильо

Бернардо Трухильо

Bernardo Trujillo
Художник

Монтажёры

Джо Хобек

Джо Хобек

Joe Hobeck
Монтажёр

Операторы

Джон Линдли

Джон Линдли

John Lindley
Оператор
Камерон Дункан

Камерон Дункан

Cameron Duncan
Оператор
Гленн Браун

Гленн Браун

Glenn Brown
Оператор
Тодд МакМаллен

Тодд МакМаллен

Todd McMullen
Оператор

Композиторы

Дэнни Бенси

Дэнни Бенси

Danny Bensi
Композитор
Сондер Юрриаанс

Сондер Юрриаанс

Saunder Jurriaans
Композитор