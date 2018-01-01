WinkСериалыՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)Актёры и съёмочная группа сериала «ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)»
Актёры и съёмочная группа сериала «ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)»
Режиссёры
Актёры
Сильвестр СталлонеSylvester Stallone
АктёрDwight «The General» Manfredi
Андреа СэваджAndrea Savage
АктрисаStacy Beale
Мартин СтаррMartin Starr
АктёрBodhi
Джей УиллJay Will
АктёрTyson
Макс КазеллаMax Casella
АктёрArmand Truisi
Доменик ЛомбардоцциDomenick Lombardozzi
АктёрCharles «Chickie» Invernizzi
Винсент ПьяццаVincent Piazza
АктёрVince Antonacci
А.С. ПетерсонA.C. Peterson
АктёрPete Invernizzi
Гаррет ХедлундGarrett Hedlund
АктёрMitch Keller
Дана ДилейниDana Delany
АктрисаMargaret Devereaux
Дешил КоннериDashiell Connery
АктёрClint
Маккенна Куигли ХэррингтонMcKenna Quigley Harrington
АктрисаGrace