ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)
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ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)
9.02022, ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ 1 сезон
Драма, Криминал18+

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ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы) (сериал, 2022) смотреть онлайн

О сериале

Նյու Յորքի կալանավորված մաֆիոզ Դուայթ Մանֆրեդին՝ «Գեներալ» մականվամբ, քառորդ դարից հետո ազատ է արձակվում։ Նրա հին բոսը նրան ուղարկում է հեռավոր Տալսա, Օկլահոմա նահանգ, որպեսզի այնտեղ կազմակերպի նոր քրեական ցանց։
«Գեներալը» լուրջ և պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ է ընդունում առաջադրանքը և սկսում ստեղծել նոր քրեական կայսրություն՝ նոր ռազմավարություններով և անակնկալ դիվանագիտական քայլերով։ Սակայն Տալսան լի է մարտահրավերներով․ տեղացի խմբավորումները, հին հակառակորդները և նոր հանցագործ տիպերը մշտապես փորձության են դնում նրա պրոֆեսիոնալիզմը։
«Տալսայի արքան» դիտողին ներգրավում է հանցագործության, իշխանության և ընկերության աշխարհ, միաժամանակ առաջարկելով սուր հումոր, դրամատիկ դրվագներ և լարված, շարունակական սյուժե՝ հանդիսատեսին պահելով էկրանին մինչև վերջին րոպեն։

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы)»