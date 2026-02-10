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ՏԱԼՍԱՅԻ ԱՐՔԱՆ Tulsa King (Король Талсы) (сериал, 2022) смотреть онлайн
О сериале
Նյու Յորքի կալանավորված մաֆիոզ Դուայթ Մանֆրեդին՝ «Գեներալ» մականվամբ, քառորդ դարից հետո ազատ է արձակվում։ Նրա հին բոսը նրան ուղարկում է հեռավոր Տալսա, Օկլահոմա նահանգ, որպեսզի այնտեղ կազմակերպի նոր քրեական ցանց։
«Գեներալը» լուրջ և պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ է ընդունում առաջադրանքը և սկսում ստեղծել նոր քրեական կայսրություն՝ նոր ռազմավարություններով և անակնկալ դիվանագիտական քայլերով։ Սակայն Տալսան լի է մարտահրավերներով․ տեղացի խմբավորումները, հին հակառակորդները և նոր հանցագործ տիպերը մշտապես փորձության են դնում նրա պրոֆեսիոնալիզմը։
«Տալսայի արքան» դիտողին ներգրավում է հանցագործության, իշխանության և ընկերության աշխարհ, միաժամանակ առաջարկելով սուր հումոր, դրամատիկ դրվագներ և լարված, շարունակական սյուժե՝ հանդիսատեսին պահելով էկրանին մինչև վերջին րոպեն։
Рейтинг
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- Режиссёр
Аллен
Култер
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- ЛХРежиссёр
Лодж
Х. Керриган
- ДМРежиссёр
Джошуа
Марстон
- ДСРежиссёр
Дэвид
Семел
- БРРежиссёр
Бен
Ричардсон
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- АСАктриса
Андреа
Сэвадж
- МСАктёр
Мартин
Старр
- ДУАктёр
Джей
Уилл
- Актёр
Макс
Казелла
- Актёр
Доменик
Ломбардоцци
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- АПАктёр
А.С.
Петерсон
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- ДДАктриса
Дана
Дилейни
- ДКАктёр
Дешил
Коннери
- МКАктриса
Маккенна
Куигли Хэррингтон
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- ТУСценарист
Теренс
Уинтер
- ДРСценарист
Джозеф
Риккобене
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ТССценарист
Том
Сьеркио
- Продюсер
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Сильвестр
Сталлоне
- РБПродюсер
Рон
Бёркл
- ДГПродюсер
Дэвид
Глассер
- ТУПродюсер
Теренс
Уинтер
- Продюсер
Боб
Яри
- ДДХудожник
Джон
Д. Кретщмер
- КЭХудожница
Келли
Энн Росс
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- ДХМонтажёр
Джо
Хобек
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- КДОператор
Камерон
Дункан
- ГБОператор
Гленн
Браун
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс