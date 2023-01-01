Тайны Бермудского треугольника
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Тайны Бермудского треугольника

Тайны Бермудского треугольника (сериал, 2005) смотреть онлайн

2005, The Triangle 1 сезон
Фантастика, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сколотивший состояние на морских грузоперевозках Эрик Бениролл замечает, что его корабли всe чаще пропадают в районе Бермудского треугольника. Расследовать загадочные происшествия он нанимает журналиста, инженера, ученого и экстрасенса. Разношерстную команду ждут аномальные приключения!

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Бермудского треугольника»

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