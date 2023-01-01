Биография

Британско-американская актриса Кэтрин Лиза Белл родилась 14.08.1968 г. Известная модель, продюсер. Родилась в Лондоне, воспитывалась в семье шотландца Питера и иранки Мины. Семья переехала в долину Сан-Фернандо в Калифорнии. Бабушка и дедушка были мусульманами, но будущая актриса была подвержена католицизму и посещала баптистский летний лагерь. В подростковом возрасте попала под влияние своего калифорнийского окружения: «Я определенно девушка из долины. Я была сорванцом. Мне нравилось кататься на скейтборде, играть в футбол и расширять границы», – рассказывает Белл. Окончив школу, она поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на медицинский факультет. Позже ей предложили работу модели в Японии, где рекламодатели ценят «американскую красоту», она бросила учебу на втором курсе. Когда девушка вернулась в США, она решила попробовать себя в кино. Училась в Театре Беверли-Хиллз у Милтона Кацеласа. Ее первая роль включала в себя всего одну строчку, сказанную Габриэлю в недолговечном ситкоме 1990 года «Сахар и специи». Сегодня можно увидеть Кэтрин Белл в фильме «Люди войны», т/с «JAG», к/ф «Армейские жены», «Кэсси». Наиболее известные роли – подполковник Сара Маккензи в телевизионной серии ОКГ с 1997 по 2005 годы, Дэнис Шервуд в серии Army Wives с 2007 по 2013 годы, Кассандра «Кэсси» Найтингейл в фильмах и телесериале Hallmark «Хорошая ведьма» 2008 года.