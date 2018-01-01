WinkСериалыСыны анархииАктёры и съёмочная группа сериала «Сыны анархии»
Актёры и съёмочная группа сериала «Сыны анархии»
Режиссёры
Актёры
Чарли ХаннэмCharlie Hunnam
АктёрJackson 'Jax' Teller
Рон ПерлманRon Perlman
АктёрClarence 'Clay' Morrow
Кэти СагалKatey Sagal
АктрисаGemma Teller Morrow
Марк Бун мл.Mark Boone Junior
АктёрRobert 'Bobby Elvis' Munson
Ким КоутсKim Coates
АктёрAlexander 'Tig' Trager
Томми ФлэнаганTommy Flanagan
АктёрFilip 'Chibs' Telford
Тео РоссиTheo Rossi
АктёрJuan Carlos 'Juice' Ortiz
Дэйтон КаллиDayton Callie
АктёрWayne Unser
Мэгги СиффMaggie Siff
АктрисаDr. Tara Knowles
Дэвид ЛабраваDavid Labrava
Актёр