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Сыны анархии
Актёры и съёмочная группа сериала «Сыны анархии»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сыны анархии»

Режиссёры

Пэрис Барклай

Пэрис Барклай

Paris Barclay
Режиссёр
Гай Ферленд

Гай Ферленд

Guy Ferland
Режиссёр
Гвинет Хердер-Пэйтон

Гвинет Хердер-Пэйтон

Gwyneth Horder-Payton
Режиссёр
Питер Уэллер

Питер Уэллер

Peter Weller
Режиссёр

Актёры

Чарли Ханнэм

Чарли Ханнэм

Charlie Hunnam
АктёрJackson 'Jax' Teller
Рон Перлман

Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрClarence 'Clay' Morrow
Кэти Сагал

Кэти Сагал

Katey Sagal
АктрисаGemma Teller Morrow
Марк Бун мл.

Марк Бун мл.

Mark Boone Junior
АктёрRobert 'Bobby Elvis' Munson
Ким Коутс

Ким Коутс

Kim Coates
АктёрAlexander 'Tig' Trager
Томми Флэнаган

Томми Флэнаган

Tommy Flanagan
АктёрFilip 'Chibs' Telford
Тео Росси

Тео Росси

Theo Rossi
АктёрJuan Carlos 'Juice' Ortiz
Дэйтон Калли

Дэйтон Калли

Dayton Callie
АктёрWayne Unser
Мэгги Сифф

Мэгги Сифф

Maggie Siff
АктрисаDr. Tara Knowles
Дэвид Лабрава

Дэвид Лабрава

David Labrava
Актёр

Сценаристы

Марко Рамирез

Марко Рамирез

Marco Ramirez
Сценарист
Дэйв Эриксон

Дэйв Эриксон

Dave Erickson
Сценарист

Продюсеры

Арт Линсон

Арт Линсон

Art Linson
Продюсер
Джон Линсон

Джон Линсон

John Linson
Продюсер
Курт Саттер

Курт Саттер

Kurt Sutter
Продюсер
Крэйг Яхата

Крэйг Яхата

Craig Yahata
Продюсер

Художники

Джеффри Мосса

Джеффри Мосса

Jeffrey Mossa
Художник
Келли Джонс

Келли Джонс

Kelli Jones
Художница
Энтони Медина

Энтони Медина

Anthony Medina
Художник
Чарльз М. Лагола

Чарльз М. Лагола

Charles M. Lagola
Художник

Монтажёры

Пол Фонтейн

Пол Фонтейн

Paul Fontaine
Монтажёр
Лорен Пендерграсс

Лорен Пендерграсс

Lauren Pendergrass
Монтажёр
Хантер М. Вия

Хантер М. Вия

Hunter M. Via
Монтажёр

Операторы

Дэвид Бойд

Дэвид Бойд

David Boyd
Оператор
Джон С. Флинн III

Джон С. Флинн III

John C. Flinn III
Оператор

Композиторы

Боб Тьеле мл.

Боб Тьеле мл.

Bob Thiele Jr.
Композитор