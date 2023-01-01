Сверхлюди
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Сверхлюди (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Inhumans 1 сезон
Фантастика, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Гениальный изобретатель Максимус решил сжить со свету своего брата Черного Грома, который долгие годы провел в заточении. Найдя пристанище на Гавайях, самые сильные их Сверхлюдей понимают, что настало время бороться за весь мир.

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Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сверхлюди»

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