Спартак: Боги арены (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Власть в Капае берет в свои руки жестокий и честолюбивый Квинта Лентула Батиата. Он очень упорно занимает тренировками гладиаторов, и готов пойти на все, лишь бы вернуть дому гладиаторов былую славу, и увековечить свой роди в истории.



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