Снайпер. Офицер СМЕРШ
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Снайпер. Офицер СМЕРШ

Снайпер. Офицер СМЕРШ (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.92017, Снайпер. Офицер СМЕРШ 1 сезон
Военные, Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Историческая драма о противостоянии советского и немецкого снайперов в Великую Отечественную войну. Сталинград, 1943 год. Батальон Красной армии почти уничтожен. Не последнюю роль в этом сыграл снайпер Лотар фон Дибиц, забравший жизни у многих защитников города. Вместо подкрепления в помощь остаткам отряда присылают трех снайперов, среди которых – старший лейтенант Егоров. Чтобы остановить наступление врага, ему приходится вступить в схватку с фон Дибицем. Из-за этого пострадать может не только он, но и его невеста – санитарка Женя. Сериал «Снайпер. Офицер СМЕРШ» можно посмотреть в хорошем качестве онлайн на Wink.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайпер. Офицер СМЕРШ»