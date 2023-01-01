Синичкин календарь (мультсериал, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Мультипликационный фильм о лесных жителях по мотивам рассказов Виталия Бианки из четырех частей-сезонов: Лето, Осень, Зима и Весна.



Все сезоны сериала Синичкин календарь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.