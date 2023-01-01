Синичкин календарь
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Детям
Синичкин календарь

Синичкин календарь (мультсериал, 1984) смотреть онлайн

7.51984, Синичкин календарь 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мультипликационный фильм о лесных жителях по мотивам рассказов Виталия Бианки из четырех частей-сезонов: Лето, Осень, Зима и Весна.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Синичкин календарь»

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