Симпсоны (мультсериал, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Семейство Симпсонов — папаша Гомер, мама Мардж, дочери Лиза и маленькая Мэгги, и несносный подросток Барт — проживают в среднестатистическом городке Спрингфилд. Гомер трудится на местной атомной станции, Мардж занимается домом и детьми, любознательная Лиза отлично учится в школе, а Барт постоянно попадает во всякие переделки.



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