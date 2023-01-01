Шериф
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Шериф (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.52020, Deputy 1 сезон
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В округе Лос-Анджелес погибает шериф — по старому закону на его должность надо взять из текущего состава того, кто дольше всех служит. Этим человеком оказывается законник Билл Холлистер, который меньше всего на свете любит политику, и предпочитает заниматься делами и взрывать плохих парней, а не разговаривать.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шериф»

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