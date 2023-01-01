Счастливый город
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Счастливый город

Счастливый город (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Happy Town 1 сезон
Фэнтези, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Идеальный город существует… По крайней мере в этом были уверены жители городка Хэплин, штат Миннесота, получившего прозвище Счастливый город. Но так было, пока в городе не случилось жуткое убийство, которое раскроет мрачные тайны прошлого Хэплина.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливый город»

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