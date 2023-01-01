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Приключения мишек Гамми

Приключения мишек Гамми (мультсериал, 1985) смотреть онлайн

1985, Adventures of the Gummi Bears 3 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Мишек Гамми — сказочных медведях, тайно живущих рядом с людьми, и о которых ходят легенды по всей земле, ведь они не раз спасали королевство и подданых короля от нападений злых гоблинов под руководством хитрого графа Игторна и другой нечистой силы.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения мишек Гамми»

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