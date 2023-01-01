Приключения капитана Врунгеля
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Приключения капитана Врунгеля

Приключения капитана Врунгеля (мультсериал, 1976) смотреть онлайн

1976, Приключения капитана Врунгеля 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Веселая повесть о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное путешествие на яхте «Беда».

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения капитана Врунгеля»

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