Приключения Чака и его друзей
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Приключения Чака и его друзей

Приключения Чака и его друзей (мультсериал, 2010) смотреть онлайн

2010, The Adventures of Chuck & Friends 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Грузовичок Чак и его товарищи одинаково любят работать и веселиться. Они с лeгкостью решают любые проблемы, потому что всегда помогают друг другу. Кроме того, Чак обожает фантазировать, поэтому друзьям никогда не приходится скучать.

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Рейтинг

5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Чака и его друзей»

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