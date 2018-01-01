Wink
Платонические отношения
Актёры и съёмочная группа сериала «Платонические отношения»

Режиссёры

Николас Столлер

Nicholas Stoller
Режиссёр
Франческа Дельбанко

Francesca Delbanco
Режиссёр

Актёры

Сет Роген

Seth Rogen
АктёрWill
Роуз Бирн

Rose Byrne
АктрисаSylvia
Люк МакФарлейн

Luke Macfarlane
АктёрCharlie
Карла Галло

Carla Gallo
АктрисаKatie
Софи Леонард

Sophie Leonard
АктрисаFrances
Макс Матенко

Max Matenko
АктёрSimon
Софиа Копера

Sophia Kopera
АктрисаMaeve
Эндрю Лопес

Andrew Lopez
АктёрReggie
Тре Хэйл

Tre Hale
АктёрAndy
Винни Томас

Vinny Thomas
АктёрOmar
Гай Бранум

Guy Branum
АктёрStewart
Франческа Дельбанко

Francesca Delbanco
АктрисаDiane
Анкур Бхатт

Ankur Bhatt
АктёрAlbert
Марк Фиш

Mark Fish
АктёрPaul

Сценаристы

Франческа Дельбанко

Francesca Delbanco
Сценарист
Николас Столлер

Nicholas Stoller
Сценарист
Эндрю Герлэнд

Andrew Gurland
Сценарист
Джастин Ноуэлл

Justin Nowell
Сценарист
Рон Уэйнер

Ron Weiner
Сценарист
Александра Рашфилд

Alexandra Rushfield
Сценарист

Продюсеры

Вернер Валиан

Werner Walian
Продюсер
Роуз Бирн

Rose Byrne
Продюсер
Эндрю Герлэнд

Andrew Gurland
Продюсер
Джастин Ноуэлл

Justin Nowell
Продюсер
Сет Роген

Seth Rogen
Продюсер
Николас Столлер

Nicholas Stoller
Продюсер
Рон Уэйнер

Ron Weiner
Продюсер
Франческа Дельбанко

Francesca Delbanco
Продюсер

Художники

Тереза Гюлесерян

Theresa Guleserian
Художница
Мелисса М. Левандер

Melissa M. Levander
Художница

Монтажёры

Хью Росс

Hugh Ross
Монтажёр

Композиторы

Майкл Эндрюс

Michael Andrews
Композитор