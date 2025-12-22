Платонические отношения (сериал, 2023) смотреть онлайн

Комедийный сериал «Платонические отношения» 2023 года — история о том, как бывшие лучшие друзья после многолетнего молчания снова начинают общаться.



Домохозяйка и мать троих детей Сильвия живет в пригороде Лос-Анджелеса и чувствует, как понемногу тонет в рутине. Узнав, что ее некогда близкий друг Уилл развелся, она предлагает увидеться — и с этого все начинается. Уилл коротает вечера в барах, ругается с бывшей, пытается удержаться на работе и не понимает, что делать дальше. Сильвия старается помочь ему привести жизнь в порядок, а

Уилл втягивает подругу в мир спонтанных решений, после которых дома становится особенно трудно изображать идеальную жену и мать.



«Платонические отношения» — сериал для тех, кому нравятся комедии про неидеальные отношения: здесь много смешного и неловкого, но главное — есть дружба, которая проходит проверку бытом и браком.

