Первые ласточки (сериал, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Травля, одиночество, домашнее насилие и зависимость — в эмоциональном детективном триллере о проблемах современных подростков.
Торжественная линейка 1 сентября заканчивается скандалом, когда в актовом зале показывают видеоролик, опозоривший трех одиннадцатиклассниц. За этим поступком стоит местный хулиган по имени Ник Маслов, который жаждет славы в интернете и безжалостно идет к своей цели, не задумываясь о чувствах других людей. Одна из главных героинь видео — отличница Полина Дудка — погибает тем же вечером после ссоры с матерью, выбросившись с крыши многоэтажного здания. Это происходит прямо на глазах Кати, Феди и Ника, которых сюда привело сообщение некоего «друга». Следователь Ольга Макарова берется за это дело, чтобы выяснить, кто несет ответственность за смерть девочки и что за таинственная личность подталкивает детей к самоубийству.
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Информация
Рейтинг
- ВШРежиссёр
Валентин
Шпаков
- Актриса
Виктория
Литвиненко-Ясиновская
- ПНАктриса
Полина
Носыхина
- МСАктёр
Максим
Самчик
- ТЩАктриса
Таисия-Оксана
Щурук
- АРАктёр
Александр
Рудинский
- МСАктриса
Мария
Смолякова
- ОГАктёр
Олег
Гоцуляк
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- АБАктёр
Александр
Бегма
- АПСценарист
Алина
Павликова
- ОКСценарист
Ольга
Кржечевская
- АГПродюсер
Алексей
Гладушевский
- АТПродюсер
Александра
Ткаченко
- АБПродюсер
Александр
Быков
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АМАктриса дубляжа
Алина
Мазненкова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- АШАктриса дубляжа
Анастасия
Шаповал
- Актёр дубляжа
Евгений
Банифатов
- ВШХудожник
Виталий
Шаматиенко
- ДСХудожница
Дзвинка
Сивик
- АШОператор
Александр
Шилов
- ЕЕКомпозитор
Екатерина
Еременко