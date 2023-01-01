Первые ласточки (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Травля, одиночество, домашнее насилие и зависимость — в эмоциональном детективном триллере о проблемах современных подростков.



Торжественная линейка 1 сентября заканчивается скандалом, когда в актовом зале показывают видеоролик, опозоривший трех одиннадцатиклассниц. За этим поступком стоит местный хулиган по имени Ник Маслов, который жаждет славы в интернете и безжалостно идет к своей цели, не задумываясь о чувствах других людей. Одна из главных героинь видео — отличница Полина Дудка — погибает тем же вечером после ссоры с матерью, выбросившись с крыши многоэтажного здания. Это происходит прямо на глазах Кати, Феди и Ника, которых сюда привело сообщение некоего «друга». Следователь Ольга Макарова берется за это дело, чтобы выяснить, кто несет ответственность за смерть девочки и что за таинственная личность подталкивает детей к самоубийству.



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