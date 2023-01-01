Озарк (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Озарк 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
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Сюжет
Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё фи�нансовое положение.
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Алик
Сахаров
- Режиссёр
Джейсон
Бейтман
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- КХАктёр
Карсон
Холмс
- ДФАктриса
Джессика
Фрэнсис Дьюкс
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- ЛЭАктриса
Лиза
Эмери
- ДСАктриса
Джордана
Спиро
- ДГАктриса
Джулия
Гарнер
- Актриса
Лора
Линни
- СГАктёр
Скайлар
Гертнер
- Актёр
Чарли
Тахэн
- ДШСценарист
Джон
Шибан
- ПМПродюсер
Патрик
Марки
- Продюсер
Джейсон
Бейтман
- БДПродюсер
Билл
Дюбюк
- ЭРХудожник
Энтони
Р. Стейбли
- ДДХудожник
Дэвид
Дж. Бомба
- ДРХудожник
Джон
Ричардсон
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- СММонтажёр
Синди
Молло
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси