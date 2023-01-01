Озарк (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё фи�нансовое положение.



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