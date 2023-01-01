Окна на бульвар (сериал, 2019) смотреть онлайн

Жизнь Александры Постниковой близка к идеалу: крепкая семья, работа в модном издании и квартира на Чистопрудном бульваре, доставшаяся ей в наследство от родителей. Уверенности в завтрашнем дне добавляет небольшой семейный бизнес, которым управляет ее муж Дима. Но однажды раздается звонок в дверь, который разделяет жизнь на до и после. На пороге возникают люди, которые говорят, что теперь ее квартира принадлежит им. Саше открывается суровая правда: пытаясь спасти свое дело, Дима заложил их дом под кредит, который так и не смог погасить. Предательство мужа заставляет Сашу по-новому взглянуть на свою жизнь. Особенно после того, как в ней появляется Павел Бондарь — покупатель, претендующий на ее квартиру. Внезапно для себя Саша чувствует влечение к этому мужчине, и оно оказывается взаимным. Она оказывается перед дилеммой: простить мужа или начать новую жизнь.



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