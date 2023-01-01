Охота на ведьм
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Охота на ведьм

Охота на ведьм (сериал, 2021) смотреть онлайн

8.12021, Heksejakt 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ида, финансовый директор юридической фирмы, обнаруживает подозрительный счeт и узнаeт о махинациях крупнейшего клиента. Но расследование оборачивается против неe, и репутация героини под ударом. Невольно открыв ящик Пандоры, она оказывается в центре скандала национального масштаба.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота на ведьм»

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