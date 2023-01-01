Ниндзяго: Мастера Кружитцу
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Детям
Ниндзяго: Мастера Кружитцу

Ниндзяго: Мастера Кружитцу (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

8.52011, Ninjago: Masters of Spinjitzu 10 сезонов
Мультсериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Захватывающий мультсериал с персонажами из деталей конструктора LEGO. Молодые воины Ниндзяго под руководством мастера Ву борются со злом на своем острове. У каждого героя особое оружие. Кай использует меч огня, Джей – нунчаки молний, Зейн – сюрикены льда, а Коул – косу землетрясений.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ниндзяго: Мастера Кружитцу»

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