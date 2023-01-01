8.02023, Evidence of the Unexplained 1 сезон
Документальные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Необъяснимое рядом (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Необъяснимое рядом
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Знаете ли вы, что каждый год по всему миру фиксируется более 6000 фактов встреч людей с НЛО и такими загадочными существами, как чупакабра, йети и человек-мотылек. Создатели передачи «Необъяснимое рядом» собрали самые интересные видеоролики, которые им присылали свидетели чего-то странного, а также то, что они нашли в недавно рассекреченных файлах министерства обороны США. С помощью уфологов, биологов и инженеров все доказательства необъяснимого будут подробно разобраны. Но получится ли всё объяснить с точки зрения науки? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.7 IMDb