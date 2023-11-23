Необъяснимое рядом (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Необъяснимое рядом. Сезон 1. Серия 5
Необъяснимое рядом
1-й сезон
5-я серия
7.92023, Evidence of the Unexplained
Документальный18+
Знаете ли вы, что каждый год по всему миру фиксируется более 6000 фактов встреч людей с НЛО и такими загадочными существами, как чупакабра, йети и человек-мотылек. Создатели передачи «Необъяснимое рядом» собрали самые интересные видеоролики, которые им присылали свидетели чего-то странного, а также то, что они нашли в недавно рассекреченных файлах министерства обороны США. С помощью уфологов, биологов и инженеров все доказательства необъяснимого будут подробно разобраны. Но получится ли всё объяснить с точки зрения науки?

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb