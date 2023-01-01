8.02023, Evidence of the Unexplained
Необъяснимое рядом (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Знаете ли вы, что каждый год по всему миру фиксируется более 6000 фактов встреч людей с НЛО и такими загадочными существами, как чупакабра, йети и человек-мотылек. Создатели передачи «Необъяснимое рядом» собрали самые интересные видеоролики, которые им присылали свидетели чего-то странного, а также то, что они нашли в недавно рассекреченных файлах министерства обороны США. С помощью уфологов, биологов и инженеров все доказательства необъяснимого будут подробно разобраны. Но получится ли всё объяснить с точки зрения науки?
Сериал Необъяснимое рядом 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb