Необъяснимое рядом (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Знаете ли вы, что каждый год по всему миру фиксируется более 6000 фактов встреч людей с НЛО и такими загадочными существами, как чупакабра, йети и человек-мотылек. Создатели передачи «Необъяснимое рядом» собрали самые интересные видеоролики, которые им присылали свидетели чего-то странного, а также то, что они нашли в недавно рассекреченных файлах министерства обороны США. С помощью уфологов, биологов и инженеров все доказательства необъяснимого будут подробно разобраны. Но получится ли всё объяснить с точки зрения науки?

