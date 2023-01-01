Недотрога
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Недотрога

Недотрога (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.12013, Недотрога 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Говорят, что студенческая дружба самая крепкая и чистая. В эту истину верила и юная Аня, когда доверяла все свои секреты коварной и завистливой Светке. Но так вышло, что Аня понравилась Мише, которого Светка «присмотрела» для себя. Став невольной разлучницей (Аня поначалу на Мишу и смотреть не хотела), девушка навлекла на себя самую черную зависть подруги.

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5.9 КиноПоиск

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