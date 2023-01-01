Наемник Куорри
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Наемник Куорри

Наемник Куорри (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.32016, Quarry 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дело происходит в 1973 году. Снайпер Куорри возвращается из военной командировки во Вьетнам и обнаруживает, что люди не видят в нeм героя, а старые друзья так и вовсе от него отвернулись. От разочарования он подаeтся в разветвлeнную сеть наeмных убийц, действующую на всей протяжeнности Миссисипи.
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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наемник Куорри»

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