На волне Попова (мультсериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

История знаменитого российского изобретателя Александра Попова, рассказанная при помощи анимации и современных песен. Динамичный проект «На волне Попова» — сериал, призванный вдохновить юного зрителя на изучение науки.



Изобретатель радио и беспроводного телеграфа Александр Попов становится героем нового музыкального мультсериала. Проект расскажет о самых главных фактах биографии ученого и инженера, чьи идеи спасли застрявший во льдах императорский броненосец, помогли солдатам сохранить жизнь в Русско-японской войне и подарили Российской империи способ обмена информацией без проводов. В каждой серии — новая песня и новый факт, которые покажут Попова настоящим супергероем.



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