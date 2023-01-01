На волне Попова
Wink
Детям
На волне Попова
7.52024, На волне Попова 1 сезон
Мультсериалы, Фантастика6+
История знаменитого российского изобретателя радио и беспроводного телеграфа. Вдохновляющий сериал о науке

На волне Попова (мультсериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История знаменитого российского изобретателя Александра Попова, рассказанная при помощи анимации и современных песен. Динамичный проект «На волне Попова» — сериал, призванный вдохновить юного зрителя на изучение науки.

Изобретатель радио и беспроводного телеграфа Александр Попов становится героем нового музыкального мультсериала. Проект расскажет о самых главных фактах биографии ученого и инженера, чьи идеи спасли застрявший во льдах императорский броненосец, помогли солдатам сохранить жизнь в Русско-японской войне и подарили Российской империи способ обмена информацией без проводов. В каждой серии — новая песня и новый факт, которые покажут Попова настоящим супергероем.

Побольше узнать о человеке, внесшем вклад в развитие современных технологий, поможет мультсериал «На волне Попова» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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