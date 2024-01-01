На волне Попова. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
На волне Попова
1-й сезон
3-я серия
7.42024, На волне Попова. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы, Фантастика6+

На волне Попова (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Можно подумать, что Александр Попов родился не в том веке, не в той семье и не в том месте, чтобы мечтать о создании беспроводной связи. Но именно ему, великому изобретателю, предстоит создать главную технологию 20-го века, а еще… победить великого хтонического монстра, побывать на шоу Николы Теслы, поиграть в куклы с Марией Кюри, спасти тонущий броненосец. Но для этого нужно встретиться с юной версией себя.

Сериал На волне Попова 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг