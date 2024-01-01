WinkСериалыНа волне Попова1-й сезон7-я серия
7.42024, На волне Попова. Сезон 1. Серия 7
Мультсериалы, Фантастика6+
На волне Попова (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Можно подумать, что Александр Попов родился не в том веке, не в той семье и не в том месте, чтобы мечтать о создании беспроводной связи. Но именно ему, великому изобретателю, предстоит создать главную технологию 20-го века, а еще… победить великого хтонического монстра, побывать на шоу Николы Теслы, поиграть в куклы с Марией Кюри, спасти тонущий броненосец. Но для этого нужно встретиться с юной версией себя.
