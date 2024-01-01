На волне Попова (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Можно подумать, что Александр Попов родился не в том веке, не в той семье и не в том месте, чтобы мечтать о создании беспроводной связи. Но именно ему, великому изобретателю, предстоит создать главную технологию 20-го века, а еще… победить великого хтонического монстра, побывать на шоу Николы Теслы, поиграть в куклы с Марией Кюри, спасти тонущий броненосец. Но для этого нужно встретиться с юной версией себя.



