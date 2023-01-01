Мистер Саншайн
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Мистер Саншайн

Мистер Саншайн (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Mr. Sunshine 1 сезон
Комедии, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Искрометная американская комедия со звездой «Друзей» Мэттью Перри в главной роли.

Бен Донован — менеджер спортивно-развлекательного комплекса в Сан-Диего. В свой 40-й день рождения одинокий и эгоистичный Бен вдруг понимает, что хочет, наконец, изменить себя и свою жизнь к лучшему. Но осуществить это не так-то легко, ведь на работе каждый день творится форменное сумасшествие, а девушка, к которой Бен испытывает симпатию, бросает его ради какого-то выскочки.
Кризис или новые перспективы — что ждет Бена впереди?

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер Саншайн»

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