Мистер Саншайн (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Искрометная американская комедия со звездой «Друзей» Мэттью Перри в главной роли.



Бен Донован — менеджер спортивно-развлекательного комплекса в Сан-Диего. В свой 40-й день рождения одинокий и эгоистичный Бен вдруг понимает, что хочет, наконец, изменить себя и свою жизнь к лучшему. Но осуществить это не так-то легко, ведь на работе каждый день творится форменное сумасшествие, а девушка, к которой Бен испытывает симпатию, бросает его ради какого-то выскочки.



Кризис или новые перспективы — что ждет Бена впереди?



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