Мистер Саншайн (сериал, 2011) смотреть онлайн
2011, Mr. Sunshine 1 сезон
Комедии, Мини-сериалы18+
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Сюжет
Искрометная американская комедия со звездой «Друзей» Мэттью Перри в главной роли.
Бен Донован — менеджер спортивно-развлекательного комплекса в Сан-Диего. В свой 40-й день рождения одинокий и эгоистичный Бен вдруг понимает, что хочет, наконец, изменить себя и свою жизнь к лучшему. Но осуществить это не так-то легко, ведь на работе каждый день творится форменное сумасшествие, а девушка, к которой Бен испытывает симпатию, бросает его ради какого-то выскочки.
Кризис или новые перспективы — что ждет Бена впереди?
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Мини-сериалы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- РАРежиссёр
Рэндолл
Айнхорн
- БГРежиссёр
Брайан
Гордон
- БКРежиссёр
Барнет
Келлман
- БМРежиссёр
Бет
МакКарти-Миллер
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актриса
Андреа
Андерс
- ДЛАктёр
Джеймс
Лежер
- НТАктёр
Нейт
Торренс
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актриса
Портия
Даблдэй
- ДПАктёр
Дэвид
Прессман
- ХГАктёр
Хорхе
Гарсиа
- КШАктёр
Кристофер
Ши
- МЛАктёр
Мэтт
Левин
- Сценарист
Мэттью
Перри
- Продюсер
Мэттью
Перри
- ТШПродюсер
Томас
Шламми
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- Оператор
Майкл
Гои
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- ДМОператор
Джордж
Мурадян
- РККомпозитор
Роб
Кейрнс