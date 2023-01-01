Биография

Американская актриса и кинопродюсер Андреа Андерс родилась в Висконсине США 10 мая 1975 года. В родном штате закончила среднее образование и получила степень бакалавра изобразительных искусств в местном университете, степень магистра Андреа Андерс получила после продолжения образования в штате Нью-Йорк, Рутгерском университете. Такое фундаментальное художественное образование не могло не отразиться на ее творческом пути в кино. Как продюсер актриса стала известна только в 2019 году с фильмом «Mister Mom», который получил высокую оценку критиков. Фильмы Андреа Андерс более знакомы, чем ее продюсерская работа. Она снималась в известных лентах – «Степфордские жены», «Сексдрайв», «Давай еще, Тэд», сериале «Американская семейка» и «Мистер Саншайн». Все роли Андреа Андерс в этих фильмах находятся на грани свободных нравов и молодежного драйва, свойственного комедиям этих лет. Надо отметить, что многие комедии и мелодрамы из этого списка режиссировал ее брат Шон Андерс. Следующие фильмы актрисы полностью меняют имидж молодежной кинодивы, это серьезные роли в «Необходимая жестокость», «How we live», «Хорошая борьба» и «Детство Шелдона». Всего актриса снялась в 26 фильмах, в одном из них была продюсером, в ролях «за кадром» об известных личностях появлялась 7 раз. Сейчас живет в Лос-Анджелесе и продолжает работать над кинопроектами в содружестве с братом.