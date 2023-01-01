Лютер
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Лютер

Лютер (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Luther 4 сезона
Детективы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Первоклассный британский сериал о детективе с талантом Шерлока Холмса и харизмой Идриса Эльбы. Джон Лютер – старший инспектор полиции Лондона, раскрывающий даже самые запутанные преступления. Он блестяще разбирается в поведении психопатов, ведь и сам страдает от психологических проблем.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лютер»

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