Люблю отца и сына (сериал, 2020) смотреть онлайн
8.32020, Люблю отца и сына 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Главная героиня – студентка Ирина, обаятельная, симпатичная, душа любой компании, у которой нет отбоя от поклонников. Но сердце Ирины молчит до тех пор, пока она не встречается на занятиях по самообороне с харизматичным тренером Алексеем.
Все сезоны сериала Люблю отца и сына смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Мария
Маханько
- АМАктёр
Алексей
Матошин
- АСАктёр
Артур
Сопельник
- КГАктриса
Ксения
Гусева
- АКАктёр
Алексей
Кондрахов
- УДАктриса
Ульяна
Донскова
- ВААктёр
Владимир
Андриянов
- АМАктриса
Алиса
Мазурина
- МСАктриса
Мария
Ситко
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- АМАктриса
Алла
Малкова
- СВСценарист
Сергей
Волков
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ЕППродюсер
Евгений
Парфенов
- СВПродюсер
Сергей
Волков
- АПОператор
Александр
Пушкин