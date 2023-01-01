Люблю отца и сына
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Люблю отца и сына

Люблю отца и сына (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.32020, Люблю отца и сына 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главная героиня – студентка Ирина, обаятельная, симпатичная, душа любой компании, у которой нет отбоя от поклонников. Но сердце Ирины молчит до тех пор, пока она не встречается на занятиях по самообороне с харизматичным тренером Алексеем.

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6.8 КиноПоиск

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