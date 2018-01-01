Wink
Сериалы
Кто тут жулик?
Актёры и съёмочная группа сериала «Кто тут жулик?»

Актёры и съёмочная группа сериала «Кто тут жулик?»

Актёры

Антон Шастун

Антон Шастун

Актёрведущий

Сценаристы

Даня Пронякина

Даня Пронякина

Danya Pronyakina
Сценарист

Продюсеры

Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Ирина Кульдишова

Ирина Кульдишова

Продюсер
Даня Пронякина

Даня Пронякина

Danya Pronyakina
Продюсер
Роман Новиков

Роман Новиков

Продюсер
Андрей Левин

Андрей Левин

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Владимир Комаров

Владимир Комаров

Продюсер
Владимир Гордеев

Владимир Гордеев

Продюсер

Операторы

Егор Данилов

Егор Данилов

Оператор