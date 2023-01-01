Кризисный менеджер
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Кризисный менеджер

Кризисный менеджер (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

7.22015, Кризисный менеджер 1 сезон
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бизнес-тренер Никита Непряхин помогает семьям решать насущные проблемы. Он учит героев разумной экономии, благодаря которой можно избежать множества бытовых конфликтов. Программа доказывает, что, правильно распределяя расходы, можно значительно улучшить качество жизни и «погоду в доме».

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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