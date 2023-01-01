Кризисный менеджер (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бизнес-тренер Никита Непряхин помогает семьям решать насущные проблемы. Он учи�т героев разумной экономии, благодаря которой можно избежать множества бытовых конфликтов. Программа доказывает, что, правильно распределяя расходы, можно значительно улучшить качество жизни и «погоду в доме».



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