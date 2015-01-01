Кризисный менеджер (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Бизнес-тренер Никита Непряхин помогает семьям решать насущные проблемы. Он учит героев разумной экономии, благодаря которой можно избежать множества бытовых конфликтов. Программа доказывает, что, правильно распределяя расходы, можно значительно улучшить качество жизни и «погоду в доме».



Сериал Кризисный менеджер 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.