WinkСериалыКризисный менеджер1-й сезон18-я серия
Кризисный менеджер (сериал, 2015) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно
6.92015, Кризисный менеджер. Сезон 1. Серия 18
ТВ-шоу18+
О сериале
Бизнес-тренер Никита Непряхин помогает семьям решать насущные проблемы. Он учит героев разумной экономии, благодаря которой можно избежать множества бытовых конфликтов. Программа доказывает, что, правильно распределяя расходы, можно значительно улучшить качество жизни и «погоду в доме».