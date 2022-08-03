Кризисный менеджер. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Кризисный менеджер
1-й сезон
16-я серия

Кризисный менеджер (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

6.92015, Кризисный менеджер. Сезон 1. Серия 16
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бизнес-тренер Никита Непряхин помогает семьям решать насущные проблемы. Он учит героев разумной экономии, благодаря которой можно избежать множества бытовых конфликтов. Программа доказывает, что, правильно распределяя расходы, можно значительно улучшить качество жизни и «погоду в доме».

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг