Кортик
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Кортик

Кортик (сериал, 1974) смотреть онлайн

1974, Кортик 1 сезон
Приключения6+

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Сюжет

Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами…

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Приключения

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кортик»

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